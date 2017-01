Roboter soll Pflege älterer Menschen erleichtern

Wer als alter Mensch an Heim und Haus gefesselt ist, braucht viel Unterstützung. Die könnte er jetzt bekommen, durch Pflegeroboter Giraff. Am Donnerstag (27.01.2017) hat sein Erfinder Stephen von Rump ihn per Video bei einem Gesundheitskongress in Münster vorgestellt.

Pflegerin hält den Kontakt per Computer

Er ist klein, ziemlich kompakt und hat einen langen Hals, daher auch sein Name: Giraff. Auf dem Hals ist ein großer Tablet-Computer befestigt, der Kommunikation ermöglicht. In der Praxis könnte sich das Pflegepersonal via Roboter mit dem älteren Patienten unterhalten und nachfragen, wie es ihm denn so geht. Ob alles in Ordnung ist, ob die Tabletten denn auch eingenommen wurden. Wobei letzteres gar nicht nachgefragt werden müsste, denn ob die Medikation stimmt, beobachtet und registriert Giraff selbstständig.

Per Computer Kontakt zum Pflegebedürftigen

Eigentlich kann der kleine Roboter, der ziemlich unbeholfen wirkt auf seinen vier Rädern, ziemlich viel. Der Tele-Präsenz-Computer kann beispielsweise Bewegungsprofile der Pflegebedürftigen erstellen, ihren Blutzuckerspiegel sowie den Blutdruck messen und die Daten dann an einen Pflegedienst übermitteln. Seine wichtigste Eigenschaft aber: Er ist immer da, steht immer zur Verfügung.

Roboter steht Tag und Nacht zur Verfügung

Und er hat nie schlechte Laune. „Sie können ihn nachts um drei Uhr aktivieren, es ist ihm egal,“ scherzt Stephen von Rump. „ Er ist immer da. Um sich zu unterhalten, um Kontakt mit jemandem aufzunehmen, was immer Sie wollen. “ Von Rump ist Schwede und so etwas wie der Daniel Düsentrieb der digitalen Gesundheitsbranche. Zusammen mit Mitarbeitern hat er Giraff entwickelt und mit Hilfe der EU marktreif umgesetzt.

Einsatz in Gebieten mit großen Distanzen

In anderen Ländern wird der Roboter schon eingesetzt

In den Niederlanden und Japan werden Pflegeroboter bereits aktiv im Pflegealltag eingesetzt. Giraff selbst ist vor allem in Schweden zuhause. „Denn Schweden ist nicht gerade klein, da sind die Entfernungen schon groß. Und um die Distanz zu überbrücken, ist Giraff gut geeignet, in erster Linie als Kommunikationsmittel.“

Weil auch Gesundheitsexperten wissen, dass der digitale Wandel in ihrer Branche sich nicht aufhalten lässt, ist die Neugier beim „5. Managmentkongress Gesundheitswirtschaft“ groß. Rund 150 Fachleute haben sich in Münster eingefunden, um Neuerungen zu besprechen und sich auszutauschen. Giraff gehört dazu, von Rump stellt ihn hier erstmalig vor.

"Muss bezahlbar sein und akzeptiert werden"

Für die Geschäftsführer von Krankenhäusern und Beratungsfimen ist es wichtig, den Zug der Zeit nicht zu verpassen. „ Wichtig wird sein, ob Pflegeroboter wie Giraff bezahlbar sein werden. Und ob sie überhaupt von den älteren Menschen akzeptiert werden. Dann haben sie eine kommerzielle Zukunft “, meint Berater und Mitveranstalter Christian Heitmann.

Der Caritasverband steht dem Pflegeroboter zunächst positiv gegenüber. " Jede Art von Hilfsmitteln ist uns willkommen ", sagt Klaus Schoch, Abteilungsleiter des Ressorts Gesundheit bei der Caritas, " denn wir steuern auf einen nie da gewesenen Personalmangel in der Pflege zu. Allerdings darf der Roboter niemals die Pflege durch einen echten Menschen ersetzen ."

