Weniger Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung

In diesem Jahr zeigten sich in NRW bislang 655 Steuerhinterzieher selbst beim Finanzamt an, wie das "Handelsblatt" am Dienstag berichtet. Von Januar bis November 2015 gab es in NRW noch 3.016 Fälle von Selbstanzeigen, im Rekordjahr 2014 waren es 7.116 gewesen.

Steuer-CDs erhöhen Druck

Mit dem Rückgang bei den Selbstanzeigen liegt NRW im bundesweiten Trend. Ein Grund für die Entwicklung dürften die seit Januar 2015 stark verschärften Regeln für Steuersünder sein. Seitdem ist die Selbstanzeige teurer geworden. Außerdem ist der Druck auf Hinterzieher durch den Kauf von Steuer-CDs gewachsen, denn damit steigt das Risiko, ertappt zu werden.

Mehr als 23.000 Selbstanzeigen