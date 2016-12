Weihnachtsbotschaft der Kirchen: "Gewalt wird sich nicht durchsetzen

Präses Manfred Rekowski, oberster Repräsentant der evangelischen Kirche im Rheinland, erinnerte am Heiligen Abend (24.12.2016) an die hoffnungsvolle Weihnachtsbotschaft. " Nicht Gewalt und Macht werden sich durchsetzen, sondern Gewaltlosigkeit ", sagte Rekowski. Zurzeit werde die Welt durch Menschenhand an vielen Orten wie Berlin, Nizza, Paris und Istanbul " zur Hölle ", wenn sich Menschen von jeder Menschlichkeit verabschiedeten.