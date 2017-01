WDRforyou: Interview mit Thomas de Maizière

Auf Tuchfühlung mit de Maizière.

„Herr de Maizière, Sie haben drei Kinder. Können Sie sich vorstellen ohne diese Kinder drei Jahre zu leben und sie nicht zu sehen.“ Das ist Falah Elias erste Frage in seinem Teil des Interviews, in dem er die Fragen und Sorgen der Syrer und Iraker vorträgt. Es ist ein intensiver Moment. Man wartet gespannt darauf, wie der Innenminister auf diese sehr persönliche Frage reagiert. „Das möchte ich mir nicht gerne vorstellen.“ Ist die knappe Antwort.

Falah Elias, Bamdad Esmaili und Isabel Schayani von WDRforyou, der Onlineplattform für Flüchtlinge, waren bei Thomas de Maizière im Innenministerium. Sie haben ihm die Fragen der Flüchtlinge live gestellt. Es ging um brisante Themen wie z.B. Abschiebungen von Afghanen in ein, vom UNHCR als unsicher bezeichnetes, Land. Auf die Frage, wie er das verantworten könne, antwortete der Innenminister, dass er davon überzeugt sei, dass es Gegenden gäbe, die sicher seien und unterstrich dieses Aussage damit, dass letztes Jahr 3200 Afghanen freiwillig zurück gegangen seien. Er führt weiter an, dass er auch verantworte, dass deutsche Soldaten und Polizisten sich in Afghanistan aufhielten. Diese seien im Gegensatz zu den Zivilisten das Ziel des Terrors in Afghanistan. Außerdem könne er nicht den Angehörigen von deutschen Soldaten und Polizisten erklären, dass sie dort sein müssten, aber die eigene Bevölkerung nicht zurück könne, soweit sie in Deutschland keinen Schutzbedarf hätte. Später betonte er, dass das Flüchtlingsrecht ein Schutzrecht sei und kein Recht auf eine bessere wirtschaftliche Zukunft im Land seiner Wahl zu haben.

Ein Flüchtling stellte die für viele Afghanen wichtige Frage, warum es immer noch keine Integrationskurse für sie gäbe, obwohl die Anerkennungsquote jetzt über 50 % läge. Daraufhin meinte der Minister, dass er in Kürze zu diesem Thema eine Entscheidung treffen würde.

Immer wieder erklärte er, wie schlimm er es fände, dass Eltern ihre Kinder alleine auf die gefährliche und teure Flucht nach Europa schickten. In diesem Rahmen sagte er: „Wer nach Europa kommt entscheiden letztlich die Schlepper und das Portemonnaie derjenigen, die nach Europa kommen wollen. Das ist die inhumanste Form von Auswahlentscheidung.“

Auf die Frage, wie er das Problem der langen Wartezeiten auf den Familiennachzug bei den Syrern und Irakern lösen möchte, bat er die Flüchtlinge um Verständnis und Geduld für die Überprüfung, da so viele Flüchtlinge gekommen seien. Darüber hinaus meinte er dazu: „Dass die Verfahren drei Jahre dauern, wird es in Zukunft nicht mehr geben, wir haben die Mitarbeiterzahl in dem Amt so aufgestockt, dass für die, die jetzt neu kommen, eine durchschnittliche Dauer von unter drei Monaten gilt und für diejenigen, die schon lange da sind, haben wir sehr viel kürzere Bearbeitungszeiten.“

Außerdem erklärte der Innenminister, dass die Frage, ob der Familiennachzug für Geflohene mit lediglich subsidiärem Schutz länger als bis März 2018 ausgesetzt werde, erst in den Koalitionsverhandlungen der neuen Regierung entschieden würde.

Er hatte noch einen direkten Appell an die Flüchtlinge: „Wer nach Deutschland kommt und Schutz verdient, bekommt ihn. Aber das Risiko deswegen eine lebensgefährliche Reise anzutreten und kriminellen Schleppern das ersparte Geld der gesamten Familie zu geben, dafür ist der Preis zu hoch.“

