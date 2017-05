WDR-Journalist Dieter Thoma ist tot

WDR-Intendant Tom Buhrow: " Dieter Thoma ist ein WDR-Urgestein im besten Sinne. Er hat Generationen von Journalisten geprägt - auch mich. Mit seiner Liebe zur Sprache, seinem Mut, Neues auszuprobieren, und seiner Kunst, Politik unterhaltsam zu verkaufen, bleibt er uns ein Vorbild. Er war ein brillianter Journalist, genialer Mundwerker und wunderbarer Kollege. Sein Tod macht uns traurig. Wenn wir an seine Witze, Sprüche und Aphorismen denken, dürfen wir dennoch lächeln ."

Radio-"Urgestein": Dieter Thoma

" Ich habe immer geglaubt, das Unernste, die heitere Perspektive, werde in unserem Land mehr gebraucht als noch mehr pädagogische Ernsthaftigkeit ", schreibt Dieter Thoma einmal. Im Schweren das Heitere zu finden, das ist die Leidenschaft des Westfalen, der noch den Krieg miterlebt hat. "Glossograf" nennt er sich gerne. Seine Hörer will er zum Schmunzeln bringen. Und er will sie für politische Themen interessieren.

Er schreibt Radiogeschichte

Heraus kommt 1965 eine Sendung, die Radiogeschichte schreibt: Das WDR -Mittagsmagazin. Es ist die Großmutter der deutschen Magazin-Sendungen. Darin will der Journalist nicht wie im Boulevard das Interessante für wichtig ausgeben, sondern das Wichtige interessant machen. Die Mischung aus Popmusik und Politik wird vor allem wegen der Live-Interviews ein "Knaller", wie Thoma es ausdrückt.

Am Mittagsmagazin-Mikro

Auslandsgespräche sind noch etwas Exotisches. Um am Mittag mit Paris oder Washington telefonieren zu können, muss das Ferngespräch schon am Morgen beim Fräulein vom Amt angemeldet werden. Damit die Leitung jeden Tag steht, bekommt das Kölner Fernamt von der Redaktion Kaffee, Kuchen und auch mal einen Kasten Bier.

Sind Herbert Wehner oder Ludwig Erhard am Telefon, dauert das Gespräch verglichen mit heute eine halbe Ewigkeit, manchmal über 20 Minuten. Der Moderator kann so lange fragen, "bis alles gesagt war", erinnert sich Thoma und verurteilt die immer kürzer werdenden Hörfunk-Interviews. In zweieinhalb Minuten, wie später üblich, könne man doch gerade einmal "warm werden". Je länger, desto besser, desto mehr Informationen, ist sein Credo. Ein Überbleibsel der langen Gespräche auf WDR 2 ist die zweistündige Sendung "MonTalk", die unter Thoma mit drei Stunden startete.

Dramatische Kriegserlebnisse

Als das Mittagsmagazin aus der Taufe gehoben wird, ist Dieter Thoma Leiter der Aktuellen Abteilung Hörfunk beim WDR. Der gebürtige Paderborner beginnt seine journalistische Laufbahn mit einem Studium in Münster. Er ist Jahrgang 1927 und hat die Schrecken des Krieges erlebt. 1945 sterben vor seinen Augen Mutter und Nichte unter den Trümmern des Hauses der Familie, die zu der Zeit im Sauerland lebt. Der Vater wird schwermütig, er selbst ist erst 17 Jahre alt. " Ich wurde in die Verantwortung gebombt ", beschreibt er eindringlich seine Kriegserlebnisse in seinem Buch "Salto rückwärts". Zu lesen ist darin auch, wie er sich weigert, einen russischen Kameraden zu erschießen, und wie ihn eine Fußverletzung – durch einen "Salto rückwärts" - vor dem Tod bewahrt.

Nach dem ersten Zeitungsartikel fast gefeuert

In Münster studiert er also auf Geheiß des Vaters, eines Gymnasiallehrers, Germanistik, Griechisch und Latein, dann streicht er die letzten beiden Fächer und wechselt zu Geschichte und Zeitungswissenschaft, heute Publizistik. Seinen ersten Posten bekommt Thoma bei der "Aachener Volkszeitung". Als er hier auf seine Bewerbung keine Antwort erhält, wird er einfach vorstellig mit den Worten "Ich bin Ihr Volontär". Er darf bleiben, aber nach seinem ersten Artikel wird er fast gefeuert. Er schrieb: " Auf unbequemen Stühlen saßen zwölf Musiker, acht Ober und vier Gäste. " Der Veranstalter stoppt daraufhin sämtliche Anzeigen. Thoma erzählt diese Anekdote oft und genüsslich. Erklärend fügt er hinzu: " Ich wollte witzig, kritisch sein. "

Vom Kölner Stadt-Anzeiger zum WDR

30 Jahre beim WDR

Der Übermut soll seiner Karriere nicht schaden: Vom Lokalredakteur steigt er 1955 mit 28 Jahren zum Feuilleton-Chef beim Kölner-Stadtanzeiger auf, wo er unter anderem Texte von Heinrich Böll redigiert. 1962 geht er zu Peter von Zahn, zu den "Reportern der Windrose". Als Auslandsberichterstatter beobachtet er die Eichmann-Prozesse in Jerusalem. Für mehrere Zeitungen macht er sich in Argentinien auf die Suche nach alten Nazis. Weil er aber keine findet, das auch schreibt und somit nicht das liefert, was die Chefs erwarten, springen die meisten Zeitungen ab. Der Stadt-Anzeiger druckt aber seine Reportage. Daraufhin holt ihn der damalige Programmdirektor zum WDR. Der WDR könne Journalisten gebrauchen, die sich der Wahrheit verpflichtet fühlen, soll er gesagt haben.

Mit Biolek auf dem "Kölner-Treff"-Sofa

"Kölner Treff" mit Alfred Biolek

In seinen mehr als 30 WDR-Jahren wird Thoma auch zum Fernseh-Pionier. "Kölner Treff" heißt die Talk-Show, die er ab 1977 mit Alfred Biolek bestreitet, der damals noch nicht der berühmte "Bio" ist, sondern im Kölner Theater "Senftöpfchen" auftritt. Das legendäre Sofa vom "Senftöpfchen" wird kurzerhand ins WDR-Fernsehstudio verfrachtet. Darauf Platz nehmen Polit-Prominenz wie Herbert Wehner und Heinz Kühn, Stars und Sternchen wie Peter Ustinov und Ingrid Steegers. Die Fernsehzuschauer erleben so ganz intensiv die Menschen hinter den Posten und Rollen. " Die Leute riefen wie wild an ", erinnert sich Thoma zum Beispiel an den Auftritt von Wehner. So wie bei uns hatten sie ihn noch nie erlebt. Das Erfolgsrezept der Sendung ist der Promi-Faktor, gepaart mit dem Biolek-Thoma-Duo: " Wir siebten auf dieselbe distanzierte Weise Spaß aus dem Alltag heraus. "

Journalistisches Doppelleben

Spaß hat Thoma, der schon zu Studienzeiten Kabarett macht und später Witze-Bücher schreibt, auch an seiner Hörfunk-Sendung "Die fixe Idee", die ab 1964 läuft. Er nennt sie Nonsens-Serie. Heute würde man dazu wohl Comedy-Show sagen. Eine halbe Stunde lang diskutiert Thoma mit "Experten" wie dem Berufskomiker Peter Frankenfeld "Unsinns-Fragen": Brauchen wir ein Telefon für Linkshänder? Wie weit darf man im Liegewagen gehen?

1974 ist nach zehn Jahren Schluss mit Nonsens. 1971 wird Thoma stellvertretender Chefredakteur, 1978 Chefredakteur des WDR-Hörfunks. 1983 gibt Thoma auch den "Kölner Treff" auf. Darf ein seriöser Journalist, noch dazu politischer Chefredakteur, seine humorvolle Seite zeigen und sozusagen ein Doppelleben führen? Spätestens nachdem Thoma im "Kölner Treff" als Elvis auftritt, wird diese Frage in den Hierarchien immer wieder diskutiert. In Interviews beklagt Thoma später öfter, wir Deutschen hätten eben nicht die Leichtigkeit, die die Franzosen und die Amerikaner hätten.

Mahnungen an die nachrückende Kollegenschar

Fernsehauftritte als "Presseclub"-Moderator

Zurück zu seinem politischen Leisten begibt sich der WDR-Mann mit der Moderation des "Presseclub" im Ersten. Er leitet die Runde von 1988 bis 1993, also noch ein Jahr nach seiner Pensionierung 1992. Ein Radiomann im Fernsehen – Medium und Machern gegenüber bleibt er kritisch eingestellt. " Das Fernsehen verdirbt Menschen ", glaubt er. Er habe Kollegen erlebt, die unterwegs in der Kölner Fußgängerzone immer nur links und rechts guckten, ob sie auch erkannt würden.