Starkregen: Sind Wasserschäden vermeidbar?

Kann man die Kanalisation ausbauen, damit sie mehr Wasser aufnimmt?

In den meisten Städten ist das nicht möglich. "Der Bau von Kanälen, die solche Wassermengen vollständig ableiten können, ist nicht realisierbar", heißt es beispielsweise von den Städtischen Entwässerungsbetrieben in Köln. In dicht bebauten Städten mit Leitungen, die sich durch die Straßen ziehen, gebe es nicht genug Rückhalteraum. Zudem würde ein solcher Ausbau, wenn er denn möglich wäre, für einen enormen Anstieg der Abwassergebühren sorgen.

Was können Hausbesitzer gegen Wasserschäden unternehmen?

Wer ein Haus baut, sollte schon bei der Planung Vorsorge gegen Starkregenfälle treffen. So wird empfohlen, nicht in Senken oder Mulden zu bauen und das Gelände abfallend vom Haus zu gestalten. Zudem kann man Oberflächenwasser zur Versickerung in Bodensenken leiten, Treppen, Fenster und Lichtschächte mit Aufkantungen sichern oderer tiefer liegende Grundstücksflächen mit Bodenschwellen schützen.

Es können Hebeanlagen oder Rückstauverschlüsse installiert werden, um sich vor Wasser aus der Kanalisation zu schützen. Diese können auch nachträglich eingebaut werden. Das gilt auch für Abdichtungen, die von außen oder innen an die Wände angebracht werden, sowie für Harz-Injektionen, mit denen Mauern wasserundurchlässig gemacht werden.

Die Städtischen Entwässerungsbetriebe bieten Checklisten und Empfehlungen an, an denen sich Hausbesitzer orientieren können.