Start der Warnstreiks - OP-Säle bleiben geschlossen

Verdi-Chef Bsirske in Düsseldorf

Die Gewerkschaften haben die Mitarbeiter von Ministerien, Finanzämtern und Uniklinken, an Gerichten, Hochschulen und bei der Polizei zu dem Warnstreik aufgerufen. Am Mittag ist eine Kundgebung vor dem Landtag in Düsseldorf geplant, bei der Verdi-Chef Frank Bsirske und der Verhandlungsführer des Deutschen Beamtenbundes, Willi Russ, sprechen sollen. Verdi erwartet rund 6.000 Teilnehmer.

Sechs Prozent mehr Gehalt

Die zweite Verhandlungsrunde mit der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) war ergebnislos verlaufen. Die Gewerkschaften fordern für die Landesbeschäftigten insgesamt sechs Prozent mehr Lohn. Die Bezahlung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sowie in der Pflege und den Studentenwerken soll dem Tarif der Kommunen angeglichen werden. Für Auszubildende soll es 90 Euro mehr geben, außerdem mehr Urlaub und die Übernahme nach der Ausbildung. Die Länder lehnen die Forderungen als zu hoch ab.

Stand: 09.02.2017, 06:00