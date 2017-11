NRW rechnet mit neuem Ausbruch der Vogelgrippe

"Bisher ist keiner der in Europa nachgewiesenen HPAIV -Subtypen als Infektionserreger beim Menschen aufgefallen" , heißt es in der Analyse des Instituts. In Asien habe HPAIV H5N6 mindestens 17 Menschen infiziert, von denen bisher zwölf verstarben, seien.

Schwerster Ausbruch bisher

Vogelgrippe vor einem Jahr: Gesperrte Straße zu einem Putenmastbetrieb am Niederrhein

Falls die Seuche ausbricht, tritt das Tierseuchenkontrollzentrum beim Landesumweltamt in Kraft. Hier werden im Ernstfall Entscheidungen über Sperrungen, Sicherheitszonen und Hygieneregeln getroffen. Im Mai 2017 war die laut Loeffler-Institut bislang schwerste und am längsten andauernde Geflügelpest-Epidemie in Europa zu Ende gegangen.

Mit 92 Ausbrüchen in Geflügelhaltungen und Zoos im Jahr 2016/2017 handelte es sich um die größte jemals dokumentierte Serie von Geflügelpest in Deutschland. Europaweit waren 29 Staaten betroffen.

Stand: 17.11.2017, 08:18