Vogelgrippe: Wir müssen weiter drinnen bleiben

Seit Dezember 2016 gilt in Nordrhein-Westfalen vorsorglich eine Stallpflicht für Geflügel. " Solange es immer wieder Verdachtsfälle gibt, bleibt es dabei. Das geben uns die EU-weit geltenden Regeln so vor ", sagt Peter Schütz vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW ( Lanuv ). Prognosen, wie sich die Grippe ausbreiten könnte, sind nach Angaben des zuständigen Verbraucherschutzministeriums in Düsseldorf nicht möglich.

Verschärfte Hygienemaßnahmen

Nachdem die Geflügelpest am 17. Dezember 2016 in einer Pustenmast in Anröchte (Kreis Soest) ausgebrochen war und mehr als 21.000 Puten getötet werden mussten, wurde die Stallpflicht auf das gesamte Land ausgeweitet. Gleichzeitig gelten seither für alle Halter verschärfte Hygienemaßnahmen, damit der Erreger nicht über die Arbeitskleidung in die Ställe geschleppt wird.