Viele Menschen fürchten einen möglichen Unfall in dem maroden Atomkraftwerk.

An der deutsch-belgischen Grenze geht die Angst um: Angst vor einem Unfall im belgischen Reaktor Tihange. Knapp 60 Kilometer liegen zwischen Aachen und dem Kernkraftwerk. Wegen Haar-Rissen im Druckkessel und unterschiedlichen Störfällen gerät Tihange immer wieder in die Schlagzeilen.

Bürger und Politiker setzten sich für Tabletten ein

Für die kostenlose und vorsorgliche Verteilung der Jodtabletten haben Ärzte, eine Bürgerbewegung und schließlich auch Politiker in der Region Aachen lange gekämpft. Denn die simpelste Lösung, dass der Pannenmeiler vom Netz geht, wird es so schnell nicht geben: Von 2025 ist in Belgien die Rede. Erst dann soll Tihange planmäßig mit sechs weiteren belgischen Meilern abgeschaltet werden.

Proteste gegen Pannenreaktor erfolglos

50.000 Menschen haben für die Stilllegung im Juni im Grenzgebiet protestiert. Sie haben eine Menschenkette von Aachen bis Tihange gebildet. Der Protest blieb wirkungslos. So wirkungslos wie die Warnungen von Wissenschaftlern, dass ein GAU die gesamte Region unbewohnbar machen würde. Die Folge: Ein atomarer Winter bräche über 1,5 Millionen Menschen herein.

Nicht alle Menschen erhalten Tabletten

Für 600.000 Bürger gibt es von heute an kostenfreie Jodtabletten. Denn nur Menschen bis 45, Schwangere und stillende Mütter erhalten in Aachen, der Städteregion und Düren, Heinsberg und Euskirchen die Tabletten. Wer älter als 45 Jahre ist, soll die Tabletten nach Angabe der Strahlenschutzkommission des Bundes nicht mehr einnehmen: Für sie wird das Risiko der Nebenwirkungen höher eingeschätzt als das Risiko nach einem Reaktorunfall noch an Schilddrüsenkrebs zu erkranken.

Tabletten sollen gegen Krebs schützen

Jodtabletten sättigen die Schilddrüse mit nicht radioaktivem Jod und verhindern so, dass sich nach einem Atomunfall das krebsauslösende radioaktive Jod in der Schilddrüse anreichern kann. Damit die Tabletten wirken, müssen sie aber zwei bis sechs Stunden vor Eintreffen der radioaktiven Wolke geschluckt werden. Deshalb die vorsorgliche Verteilung.

So funktioniert die Verteilung

Wer Anspruch auf die Tabletten hat, kann sich ab heute über Online-Portale der Städte bis zum 15. November Bezugsscheine ausdrucken. Damit erhält man bis Ende November in bestimmten Apotheken die hochdosierten Jodtabletten. Vor anderen Erkrankungen nach einer Atomkatastrophe gibt es keinen Schutz.