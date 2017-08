Verkehrsprognose: Freie Fahrt auf NRW-Autobahnen

Zwei Wochen vor Ende der Ferien können sich die Verkehrsteilnehmer an diesem Wochenende voraussichtlich auf entspanntes Fahren einstellen: Sobald die vielen Pendler am Freitag zuhause angekommen sind, sind keine größeren Staus zu erwarten. Grund: Viele Baumaßnahmen sind wegen des schlechten Wetters abgesagt worden - so im Kreuz Leverkusen-West, das eigentlich in Richtung Köln gesperrt werden sollte.

Zwei Sperrungen, wenig Staus

Ansonsten gibt es nach Auskunft von Straßen.NRW zwei neuralgische Punkte, auf die Autofahrer achten sollten: Die A40 bei Duisburg bleibt wegen der Rheinbrücke gesperrt. Wer in Richtung Niederlande will, muss über die A42 ausweichen. Außerdem wird die A1 im Bereich Hagen gesperrt, allerdings nur in der Nacht von Samstag auf Sonntag (12./13.08.2017).