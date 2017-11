Zum Ende der Ferien viele Staus in NRW

Lange Verzögerungen - teils von bis zu einer Stunde - gab es demnach auf den klassischen Pendlerstrecken A 46, A 3 und A 52 in Richtung der Ballungsgebiete vor allem im Ruhrgebiet.

Kurioser Unfall auf der A4

Besonders übel sah es für Autofahrer auf der A 4 von Aachen in Richtung Köln aus. Zwischen Elsdorf und Köln-Klettenberg standen viele mehr als zwei Stunden im Stau - wegen eines kuriosen Unfalls: Dort war am frühen Morgen ein Kleintransporter über eine Decke gefahren, die sich um seine Antriebswelle wickelte. Der Wagen konnte so auch nicht mehr abgeschleppt werden und blockierte die Autobahn. Nur ein Fahrstreifen blieb frei.

Eine positive Überraschung habe es für Autofahrer auf dem Kölner Autobahnring gegeben: Wo normalerweise an einem Montagmorgen teils nur im Schritttempo gefahren wird, blieb der Verkehr an diesem Montag ungewöhnlich entspannt. "Das", sagt der Sprecher, "hatten wir so nicht erwartet".