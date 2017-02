Rätsel um V-Mann bei Wehrhahn-Attentat

Die Bundestagsabgeordnete Martina Renner (Linke) vermutet, dass einer davon V-Mann des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes gewesen ist: Andre M., Spitzname "Gonzo". Wie Sicherheitskreise dem WDR bestätigten, soll er zum Tatzeitpunkt für Ralf S. gearbeitet haben, soll Streife gelaufen sein für seinen Sicherheitsdienst. Nebenbei berichtet er über die rechtsextreme Szene Düsseldorfs an den Landesverfassungsschutz NRW.

Verfassungsschützer lassen Polizei im Dunkeln

Doch diese Information hält der Verfassungsschutz bis Februar 2012 zurück. Dabei wäre das eine wichtige Information für die Ermittler der Polizei gewesen. Ralf S. war schon im Jahr 2000 direkt nach dem Anschlag Hauptverdächtiger, wurde sogar für kurze Zeit festgenommen.

S-Bahnhof Wehrhahn

Was wussten die Verfassungsschützer wann über den Anschlag? Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet, dass Andre M. bis Mai 2000 gespitzelt habe. Doch an dieser Version gibt es Zweifel: Als die Polizei Düsseldorf im Februar 2012 über den V-Mann in Kenntnis gesetzt wurde, erklärte der Verfassungsschutz nach WDR-Informationen auch direkt, dass ihre Quelle nichts mit dem Anschlag zu tun habe. Er habe am Tattag Flugblätter verteilt. Wie kann der Verfassungsschutz das aber wissen, wenn der V-Mann schon im Mai 2000, also zwei Monate vor dem Anschlag, abgeschaltet wurde?

Die Nähe des Verfassungsschutzes wirft viele Fragen auf und löst in der Bundespolitik Entsetzen aus. Am Mittwoch (15.02.2017) wird sich der Innenausschuss des Bundestages mit den neuen Erkenntnissen beschäftigen, wie die Linken-Abgeordnete Martina Renner via Twitter mitteilt.