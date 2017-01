GEW ruft Lehrer für Mittwoch zum Warnstreik auf

Die Lehrer-Gewerkschaft GEW hat ihre etwa 10.000 tarifbeschäftigten Mitglieder in Nordrhein-Westfalen zu einem ganztägigen Warnstreik für diesen Mittwoch (01.02.2017) aufgerufen. Auch Verdi hat Protestaktionen für die kommenden Wochen angekündigt.

Kundgebungen in mehreren Städten

Nach der ergebnislos gebliebenen zweiten Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder am Dienstag plant die GEW Kundgebungen angestellter Lehrer in Düsseldorf, Köln, Dortmund, Bielefeld und Münster .

Das Schulministerium verwies darauf, dass Schulpflicht bestehe und dass die Schulen zur Aufsicht der Schüler verpflichtet seien. Eine Möglichkeit für die vom Streik betroffenen Schulen sei, Lerngruppen zusammenzulegen, damit der Unterricht nicht ausfalle.

GEW: Jeder fünfte Lehrer angestellt

" Wir gehen von einer hohen Streikbereitschaft aus, wie in den letzten Jahren auch ", sagte ein GEW-Sprecher am Dienstagnachmittag (31.01.2017). Schätzungen zufolge sei etwa jede fünfte Lehrkraft tarifbeschäftigt. Wer von seinem Streikrecht Gebrauch mache, könne nicht unterrichten.

" Die Arbeitgeber müssen sich bewegen ", betonte GEW-Landesvorsitzende Dorothea Schäfer in einer Mitteilung. Im Schnitt würden die Beschäftigten des Bundes ab dem 1. Februar etwa vier Prozent mehr als die Landesbeschäftigten verdienen.

Verdi bereitet Streiks für die kommenden Wochen vor

Die Bürger müssen sich auch auf Warnstreiks und Protestaktionen der Beschäftigten des Landes einstellen, die in der Gewerkschaft Verdi organisiert sind. Verdi plant Warnstreiks für die kommenden Wochen, sagte ein Sprecher von Verdi NRW am Dienstag in Düsseldorf. Betroffen seien Universitätskliniken, Universitäten, Gerichte, Finanzämter, Straßen.NRW, Landesämter und Bezirksregierungen.