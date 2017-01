Unwetter richten 2016 weniger Schaden an

Hagel, Starkregen oder Sturm haben im vergangenen Jahr in NRW Schäden im dreistelligen Millionenbereich verursacht. Die meisten Schäden gab es durch die Unwetterserie im Frühsommer, als "Elvira", Friederike" und "Lea" über das Land zogen. Allein die beiden Provinzial-Versicherungen für Westfalen und Rheinland berichteten von Schäden an Häusern und Autos in Höhe von 149 Millionen Euro.

Mehr Starkregen