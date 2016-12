Wenn Eltern keinen Unterhalt zahlen - und der Staat zu wenig

Für Weihnachtsgeschenke bleibt nicht viel übrig

Für bis zu fünf Jahre alte Kinder bekommen Alleinerziehende 145 Euro im Monat, bis zum 12. Lebensjahr sind es 194 Euro. Dann endet die Unterstützung. Insgesamt ist die Hilfe auf sechs Jahre begrenzt. Genau an dieser Grenze befindet sich Gstöttner gerade: Für ihren 15-jährigen Sohn bekommt sie ohnehin keinen Vorschuss mehr, für die beiden 12-jährigen Zwillinge läuft die Zahlung aus, lediglich für das vierjährige Kind kann sie noch mit dem Unterhaltsvorschuss rechnen. Was Weihnachtsgeschenke für die Kinder angeht, sah es daher erstmal düster aus in diesem Jahr, sagt sie. Glücklicherweise habe ihr jetziger Freund sich bereit erklärt, die Hälfte der Ausgaben beizusteuern.

Ohne Vorschuss werden die meisten zu Hartz IV-Empfängern

Für die Betroffenen ist es eine doppelte Misere: Wenn der Vorschuss für das Kind nach dem 12. Lebensjahr ganz wegfällt und der Ex-Partner nicht zahlt, reicht das Geld zum Leben oft hinten und vorne nicht mehr. Selbst Berufstätige werden dadurch meist zwangsläufig zu Hartz IV-Empfängern.

Mütter wie Heike Gstöttner würden vieles darum geben, aus diesem Status herauszukommen. Jeden Monat muss sie stapelweise Nachweise einreichen: Kontoauszüge, Gehaltsabrechnungen, sämtliche Ausgaben und Einnahmen. Ihr 15-jähriger Sohn musste bereits drei Mal zu Beratungsgesprächen beim Arbeitsamt. Jedes Mal habe man ihm nahegelegt, die Schule nach der zehnten Klasse zu beenden und eine Lehre zu beginnen, um dann Geld zu verdienen. " Er möchte aber Abitur machen ", sagt die Mutter entrüstet.

Kabinett kann sich nicht auf Reform einigen

Damit Mütter wie Heike Gstöttner und ihre Kinder nicht trotz Arbeit in die Armut abrutschen, hatte die Bundesregierung angekündigt, das Unterhaltsvorschussgesetz zu Beginn des Jahres 2017 in einigen wichtigen Punkten zu ändern: Demnach sollte die Altersgrenze auf 18 Jahre angehoben werden und eine maximale Bezugsdauer entfallen.