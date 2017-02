Entwarnung nach Chemieunfall an Uni Siegen

Zwei Betroffene sind am frühen Abend wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ärzte hatten sie auf eine Vergiftung untersucht. In einem Labor war am Nachmittag giftiges Phosphin-Gas aus einem undichten Ventil ausgetreten. Die Feuerwehr schloss das Leck und lüftete den Raum. Der Uni-Betrieb läuft heute wieder normal.

Stand: 15.02.2017, 07:41