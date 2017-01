Unfall auf der A1: Lkw rast in Stauende

Nach übereinstimmenden Medienberichten fuhr der Lkw in einen anderen Lkw . Der Unfallfahrer wurde in seiner Fahrerkabine eingeklemmt. Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Autobahn war in Richtung Köln wegen Bergungsarbeiten stundenlang gesperrt.

Am Tag zuvor hatte es auf der A1 bei Burscheid einen tödlichen Unfall gegeben. Ein Oldtimerfahrer war unter einen Lkw geraten.