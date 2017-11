20 Unfälle an Bahnübergängen im Jahr 2016

Im vergangenen Jahr hat es an den 2.079 Bahnübergängen in Nordrhein-Westfalen 20 Unfälle gegeben. Wie die Deutsche Bahn am Mittwoch (08.11.2017) in Frankfurt mitteilte, wurden 2016 bundesweit 140 Unfälle an den Kreuzungen von Schiene und Straße registriert.

Hauptunfallursache sei, dass der Vorrang des Schienenverkehrs missachtet werde, erklärte die Bahn. Bundesweit hat Bayern die meisten Bahnübergänge (3.131) und auch die meisten Unfälle (35). Niedersachsen und NRW folgen auf Platz zwei.

Insgesamt beobachtet die Bahn sinkende Unfallzahlen: 2013 waren in NRW noch 34 Unfälle an Bahnübergängen verzeichnet worden.

Stand: 08.11.2017, 12:16