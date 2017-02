Das Geschäft mit umstrittenen Wundauflagen

Ulrich Katz, ehemals Chefarzt einer Bochumer Gefäßklinik und jetzt leitender Arzt im Wundzentrum der AOK Berlin, beklagt, dass Geld für Produkte verschwendet wird, die keinen nachweisbaren Heilerfolg bringen. Mit einem neuen Gesetzentwurf würde die Bundesregierung dieser Praxis jetzt auch noch Vorschub leisten, so der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen.

Es gebe ein "Sammelsurium aus Wundauflagen, wo einfach Hersteller behaupten, die seien gut" , so Katz. Hersteller sollten laut Katz gezwungen werden, "die Wirksamkeit zu beweisen" .

5.000 Produkte unterschiedlicher Hersteller auf dem Markt

Vier Millionen Menschen leiden unter chronischen Wunden, die schlecht oder nicht mehr heilen. Diese lassen sich mit neuartigen Auflagen behandeln. Mal sind diese mit Honig, mal mit Feuchtigkeitsgel oder Ibuprofen als Wirkstoff versetzt. Rund 5.000 Produkte sind auf dem Markt; die neuen kosten in der Regel ein Vielfaches der herkömmlichen Produkte.

Verbindungen zwischen Wundmanagern und Medizinindustrie?

Für die Behandlung von Wundpatienten gibt es in Deutschland seit 2005 sogenannte Wundmanager. Dies sind in der Regel Pflegekräfte mit einer Zusatzausbildung. Die Recherchen des WDR-Magazins Westpol und des "Handelsblatts" zeigen, welche Überschneidungen es zwischen der Medizinindustrie und den Wundmanagern gibt. Vorwürfe, in der Behandlung nicht unabhängig zu sein, weist der Verband Initiative chronische Wunden zurück.

Bezahlen, egal ob es nützt

Ein neuer Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministers stützt die bisherige Praxis. Ann Marini vom Spitzenverband der Krankenkassen beklagt die Pläne des Gesetzgebers: " Wir haben jetzt einen Gesetzentwurf, nach dem die Krankenkassen alles bezahlen sollen, egal ob es etwas nützt oder nicht ." Am Montag (13.02.2017) berät der Bundestag über Gröhes Gesetzespläne.

Stand: 12.02.2017, 18:08