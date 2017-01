Auch Doppelstaatler in NRW müssen Einreiseverbot fürchten

In Nordrhein-Westfalen leben rund 200.000 Menschen, deren Migrationshintergrund ihnen in den kommenden Monaten einen Strich durch die Rechnung machen könnte, sollten sie eine USA-Reise planen. Das vom neuen US -Präsidenten Donald J. Trump per Dekret erlassene Einreiseverbot für Bürger aus sieben Ländern mit vorwiegend muslimischer Bevölkerung trifft gegebenenfalls sogar NRW-Bürger mit deutschem Pass.

Einreiseverbot soll vor terroristischen Angriffen schützen

Die Mitteilung der US-Botschaft in Berlin ist eindeutig: Zum Schutz " vor terroristischen Angriffen durch ausländische Staatsbürger ist die Ausstellung von Visa für Staatsbürger der Länder Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen mit sofortiger Wirkung bis auf weiteres ausgesetzt ". Wenn man ein Staatsbürger eines dieser Länder sei, solle man keinen Termin für ein Visa-Interview machen beziehungsweise bereits vereinbarte nicht wahrnehmen.