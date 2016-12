NRW-Tourismus im Aufwind

Der Tourismus zählt mit 40 Milliarden Euro Umsatz zu den wichtigen Wirtschaftsfaktoren in NRW . 2016 werde für den Tourismus in Nordrhein-Westfalen das siebte Wachstumsjahr in Folge, sagte Julie Sengelhoff vom Marketing-Verein Tourismus NRW der Deutschen Presse-Agentur. Rund 600.000 Menschen hätten einen Arbeitsplatz im Tourismus.

Kurztrip vor die Haustür

Viele Menschen hätten auf eine Auslandsreise verzichtet und dafür lieber Urlaub und Kurztrips vor der Haustür gemacht. Ein Grund dafür ist nach Einschätzung von Tourismus NRW die unsichere Lage in der Welt. Etwa jede zwölfte der deutschlandweit 77,1 Millionen Kurzreisen habe einen Ort in NRW als Ziel, so Sengelhoff. 37,3 Millionen Übernachtungen gab es von Januar bis September.

Zwischen Ruhrtalradweg und Winterberg

Radeln auf dem Ruhrtalradweg