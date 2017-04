Wann dürfen NRW-Polizisten ihre Waffe einsetzen?

Solche Vorfälle passieren immer wieder. Im Jahr 2016 gab es in NRW zehn Schusswaffeneinsätze gegen Menschen. Drei Angreifer starben. 2015 haben nach Angaben des Düsseldorfer Innenministeriums Polizisten in NRW in elf Fällen ihre Schusswaffe gegen Menschen eingesetzt, drei Angreifer starben dabei. Insgesamt zeigt der Blick in die bisherige Statistik allerdings, dass die Zahl dieser Todesfälle in NRW über die Jahre zunimmt:

2012: vier Mal Schusswaffengebrauch gegen Personen, null Tote

2013: zehn Mal Schusswaffengebrauch gegen Personen, ein Toter

2014: zwölf Mal Schusswaffengebrauch gegen Personen, zwei Tote

2015: elf Mal Schusswaffengebrauch gegen Personen, drei Tote

Das Innenministerium sieht in diesen Zahlen allerdings keinen Trend, deren Entwicklung sei von den Umständen abhängig.

Experte: " Entweder Sie sind tot oder er ist tot "

Der Düsseldorfer Schießausbilder Gerhard Schiefke äußerte gegenüber dem WDR grundsätzlich Verständnis für das Vorgehen der Polizei: " Wenn ein Angreifer mit einem Messer nur drei Meter von mir entfernt ist, habe ich keine andere Chance, als ihm die Möglichkeit zu nehmen, mich zu töten ", sagte er. Aus dieser Distanz habe nur ein Schuss in den Oberkörper eine Wirkung. In einer Notwehrsituation gelte: " Entweder Sie sind tot oder er ist tot. " Allerdings garantiere auch ein Körpertreffer keine Sicherheit: " Ein entschlossener Täter ist mit einem Herzschuss noch drei Minuten aktionsfähig ."

"Wenn möglich, zurückgehen, um die Distanz zu vergrößern."

Schüsse auf Arme oder Beine seien nur wirkungsvoll, wenn der Angreifer mehr als drei Meter entfernt sei, sagte Schiefke, der 32 Jahre lang selbst Polizist und als Schießlehrer der Düsseldorfer Polizei tätig war. Auf eine kürzere Distanz sei es kaum möglich, gezielt Extremitäten zu treffen. " Schon für das Zielen brauchen Sie eine Sekunde ." Auch würden solche Zufallstreffer nicht angriffsunfähig machen. " Bei einem Beindurchschuss ohne Knochentreffer merkt der Angreifer gar nichts - wegen des Adrenalinstoßes. " Die Kraft eines Durchschusses sei geringer als jene eines Faustschlags. Schiefke, der heute in Düsseldorf ein Schießsport-Zentrum betreibt, rät Polizisten deshalb: " Wenn möglich, zurückgehen, um die Distanz zu vergrößern. "

Landespolizeigesetz: " Nur zur Abwehr einer Lebensgefahr "

Das NRW -Landespolizeigesetz setzt die Anforderungen für den polizeilichen Schusswaffengebrauch fest: " Schusswaffen dürfen gegen Personen nur gebraucht werden, um angriffs- oder fluchtunfähig zu machen ", heißt es in den Allgemeinen Vorschriften. Polizisten dürfen ihre Waffe demnach nur ziehen, " um eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben abzuwehren " oder ein Verbrechen mit Schusswaffen oder Explosivmitteln. Einen wahrscheinlich tödlichen Schuss dürfen sie nur dann abgeben, " wenn er das einzige Mittel zur Abwehr einer Lebensgefahr oder einer schwerwiegenden Verletzung " ist.

Regelmäßige Training s

Polizisten üben, blitzschnell zu entscheiden

Um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, werden die Polizisten auf solche Stresssituationen in der Aus- und Fortbildung vorbereitet. " Die Polizistinnen und Polizisten müssen in Sekundenbruchteilen die schwerwiegende Entscheidung treffen, ob sie die Schusswaffe einsetzen ", sagte Victor Ocansey, Sprecher des NRW -Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei ( LAFP ) dem WDR . " In modernen Schießkinos werden sie mit Sachverhalten konfrontiert, in denen sie lernen blitzschnell zu entscheiden, ob sie schießen oder nicht schießen ." Dabei sei nicht zu schießen oft genauso schwierig, wie zu schießen. Diese Entscheidung werde in regelmäßigen Trainings geübt.

Innenministerium: " Taser sind keine Alternative "

Elektroschock-Pistolen sind für das NRW -Innenministerium im normalen Polizeieinsatz keine Alternative zu Schusswaffen. " Taser werden ausschließlich bei Spezialeinheiten eingesetzt ", erklärte Wolfgang Beus, Sprecher des NRW-Innenminsteriums, nach den Fällen im Oktober letzten Jahres dem WDR . Das hänge mit dem hohen Ausbildungsaufwand und dem ständigen Fortbildungsbedarf zusammen. Zudem würden Spezialeinheiten bei geplante Aktionen eingesetzt und könnten deshalb jeweils eine zweite Handlungsoption vorbereiten. Das sei in der Alltagssituation von Streifenpolizisten nicht der Fall. " Ein Taser hat nur einen Schuss. Da ist die Schusswaffe ohne Alternative ." Die Formel laute daher: " Eigensicherung mit Tasern nicht im Wachdienst, sondern nur bei Spezialeinheiten. "

Video starten, abbrechen mit Escape Diskussion um Polizeischüsse | WDR aktuell | 19.10.2016 | 01:59 Min. | Verfügbar bis 19.10.2017 | WDR

Stand: 27.04.2017, 11:20