Toter in Wesselinger Flüchtlingsheim

Der Tote war bereits am 16. Juli entdeckt worden: Wie die Stadt Wesseling meldete, habe die Polizei an jenem Sonntagabend in einer Wesselinger Flüchtlingsunterkunft die Leiche eines 26-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen aufgefunden. Der Mann habe seit etwa eineinhalb Jahren in der Unterkunft in der West-Devon-Straße gelebt.

Asylantrag abgelehnt

Sein Asylantrag sei allerdings bereits abgelehnt gewesen, sagt Simon Schall, Sprecher beim zuständigen Rhein-Erft-Kreis. Seit Herbst 2016 sei der junge Marokkaner, der noch vergeblich gegen seine Ablehnung geklagt hatte, ausreisepflichtig gewesen. Ob der Mann psychisch labil war, sei nicht bekannt, so Schall.

Polizei geht von Suizid aus

Man gehe davon aus, dass sich der Mann erhängt habe, bestätigt Peter Adolf, Sprecher der Stadt Wesseling. Auch ein Sprecher der zuständigen Polizei Rhein-Erft-Kreis sagt, man gehe von einem Suizid aus, Drittverschulden scheine nach ersten Erkenntnissen ausgeschlossen.

Leiche war bereits verwest

Ein marokkanischer Flüchtling, der dabei war, als die Leiche gefunden wurde, berichtet, der Körper sei bereits schwarz und voller Fliegen und Maden gewesen. Flüchtlinge im Nachbarcontainer hätten zuvor einen schrecklichen Geruch wahrgenommen, der aus dem Zimmer des Mannes drang. Da er seit Tagen von niemandem mehr gesehen worden war, habe man sich Sorgen gemacht und das Sicherheitspersonal herbeigerufen, das dann die Tür des Containers aufgebrochen hätte.