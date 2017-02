16:14 Uhr: Kripo: Herausragende Ermittler wurden für den Fall freigestellt. Der Aufwand habe sich gelohnt.

16:12 Uhr: Kripo: Täter brauchte besondere Kenntnisse, um Bombe zu bauen. Alle Indizien wiesen auf den Verhafteten hin. Hunderte Stunden Telekommunikationsüberwachung mussten neu bewertet werden.

16:11 Uhr: Jetzt spricht ein Vertreter der Kripo: Nach neuen Zeugenhinweisen wurde im Juni 2014 der Fall nochmal neu aufgerollt mit einem neuem Ermittler-Team. Jedes Indiz, jeder Beweis wurde neu durchleuchtet. Das Gesamtbild belastete den verhafteten Beschuldigten schwer. Profiler setzten sich mit diesem ebenfalls auseinander.

16:10 Uhr: Herrenbrück: Ermittlungen gehen weiter. Er dankt dem LKA , welches das Fundament für diese Ermittlungen geliefert hat. Herrenbrück dankt auch dem Landtag, der das NSU-Unrecht aufarbeite. Er habe die Ermittlungen stets unterstützend begleitet.

16:08 Uhr: Herrenbrück: Täter handelte heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen. Fremdenfeindliche Motive liegen zugrunde, ob auch antisemitische, ist derzeit nicht klar. Es geht um versuchten Mord in zwölf Fällen. Auf dieser Grundlage wurde der Haftbefehl erwirkt. Der mutmaßliche Täter schweigt.

16:06 Uhr: Staatsanwalt Herrenbrück: Hatfbefehl wurde gestern vollstreckt. Tat ist eine vollendete Sprengstoffexplosion, verbunden mit einem Tötungsdelikt. Ansonsten geht es um Körperverletzung.

16:04 Uhr: Wesseler: Opfer sind gestern darüber informiert worden, dass ein Tatverdächtiger gefasst wurde und dieser nun im Gefängnis sitze. Es seien sehr schwierige Ermittlungen auf Indizienbasis gewesen.

16:02: Wesseler spricht von einem "feigen Anschlag" . 60 bis 80Ermittler seien damals den Spuren nachgegangen und hätten über 1.000 Personben vernommen. Ohne Ergebnis, aber die Akte sei nie geschlossen worden.

16:01 Uhr: Als erstes spricht Polizeipräsident Norbert Wesseler.

16:00 Uhr: Herzlich willkommen zum Live-Ticker von WDR.de . Die Düsseldorfer Polizei und die Staatsanwaltschaft präsentieren jetzt Details zur Verhaftung des mutmaßlichen Wehrhahn-Bombers. Der inzwischen 50-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Er soll am 27. Juli 2000 an der S-Bahn -Haltestelle Wehrhahn eine mit TNT gefüllte Rohrbombe gezündet haben.

Die Metallsplitter töteten das ungeborene Baby einer schwangeren Frau. Zehn Menschen, überwiegend jüdische Einwanderer, wurden verletzt.