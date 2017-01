Syrer gefasst: Anschläge im Ruhrgebiet geplant?

Wegen des Verdachts auf Terrorismusfinanzierung hat die Polizei im Saarland einen 38-jährigen Mann festgenommen. Mit als Polizeiautos umlackierten Wagen habe er Sprengstoffanschläge in mehreren deutschen Großstäden verüben wollen, teilte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken am Montag (02.01.2017) mit. Wie der Saarländische Rundfunk berichtet, waren auch Essen und Dortmund unter den Anschlagszielen.

Nach Angaben der Ermittler konnten die Beamten bei der Wohnungsdurchsuchung das Handy des Verdächtigen sicherstellen. Darauf seien Chatverläufe dokumentiert, die eine Kontaktaufnahme mit dem Islamischen Staat (IS) belegen. Konkret wollte der Mann offenbar eine sechsstellige Summe über die Terrormiliz erlangen.

In seiner Vernehmung habe der syrische Asylbewerber Kontakte zum IS eingeräumt, terroristische Absichten aber bestritten, so die Ermittler. Die bisherigen Ermittlungen brachten den Angaben zufolge keine Hinweise darauf, dass der Mann bereits fertig präparierte Fahrzeuge besaß. Bei seiner Festnahme am Samstag sei er nicht bewaffnet gewesen. Derzeit sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft.