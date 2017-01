Dreikönigstag: Kraft empfängt Sternsinger - Promis ziehen durch Köln

Am Dreikönigstag am Freitag (06.01.2017) empfängt NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft Sternsinger in der Staatskanzlei. Mit dabei sind acht Kinder und Jugendliche aus dem Erzbistum Paderborn. In Köln zieht die Oberbürgermeisterin Henriette Reker gemeinsam mit ihren beiden Amtsvorgängern Jürgen Roters und Fritz Schramma als Sternsinger verkleidet durch die Stadt. Das Geld soll nach Bethlehem gehen - der Partnerstadt von Köln. In den Bistümern Essen und Münster sind derzeit wieder mehr als 30.000 Kinder als Sternsinger unterwegs.

Sternsingern fehlt der Nachwuchs

In Bedburg-Hau allerdings ziehen auch Erwachsene als Heilige Drei Könige von Tür zu Tür. Zwar sind auch in Bedburg-Hau noch einige Kinder als Caspar, Melchior und Balthasar im Einsatz. Aber es seien viel zu wenige, die noch von Haus zu Haus gehen wollen. Wie anderswo auch schrumpfe die Kirchengemeinde, und das Interesse am uralten Brauchtum lasse leider nach, sagt der Kaplan. Also schlüpfen er selbst und einige Rentner diesmal in die Gewänder der drei Waisen aus dem Morgenland. Auch eine reine Frauengruppe ist in Bedburg-Hau unterwegs.

