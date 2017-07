Schüler-Boom: Ist NRW vorbereitet?

Schalter von Schrumpfung auf Wachstum umlegen

Unabhängig von der langfristigen Prognose für 2025 könnte schon die Rückkehr zu neun Jahren Gymnasium die Lage für die NRW-Kommunen verschärfen. " Wird G9 wie geplant zum Regelfall, dann stellt sich vor allem die Frage der Schulräume ", sagte Bernd Jürgen Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, am Mittwoch in Düsseldorf. " Wir müssen den Schalter von Schrumpfung auf Wachstum umlegen. Das bedeutet mehr Räume, mehr Lehrer und Lehrerinnen, mehr Schulverwaltungspersonal. " Es sei zudem seit längerem bekannt, dass die Schülerzahlen aufgrund von Zuzug und wegen zunehmender Geburten wieder stiegen.

Schulen in Großstädten besonders betroffen

Tatsächlich stoßen schon im Moment viele Schulen an die Grenzen ihrer Kapazitäten. In vielen Großstädten wie Dortmund, Herne, Bielefeld oder Bonn ist man sich der steigenden Schülerzahlen bewusst. Auch das Schuldezernat Köln ging schon vor Veröffentlichung der Bertelsmann-Studie zukünftig von "deutlich mehr Schülerinnen und Schülern" an den Gymnasien der Stadt aus. Allein die Rückkehr zum G9-Abitur erfordere laut einer Modellrechnung der Stadt 150 zusätzliche Klassenräume. Und angesichts der steigenden Schülerzahlen werde der Bedarf an Klassenräumen noch weiter zunehmen. In der Kölner Stadtschulpflegschaft geht man daher davon aus, dass viele Schule aufgrund von Platzmangel in den Schulen das G8-Abitur beibehalten werden.