Stauprognose für den Weihnachtsverkehr

Ruhe auf den Autobahnen bis ins neue Jahr

Längere Staus dürften derzeit vor allem durch Unfälle oder dadurch bedingte Sperrungen entstehen. "Die Ruhe auf den Autobahnen in NRW müsste bis nach dem ersten Wochenende des neuen Jahres anhalten" , erklärt Schewe.

Wenig los an Heiligabend und am ersten Feiertag