Auch 2017 viele Staus auf dem Kölner Ring

Damit bleibt NRW wohl Stauland Nummer 1. "NRW ist auch das Verkehrsland Nr. 1 in Deutschland. 29 von 79 deutschen Großstädten - also 36 Prozent der Städte mit mehr als einhunderttausend Einwohnern - liegen zwischen Rhein und Weser", rechnet Groschek vor. Immerhin seien hier über elf Millionen Autos zugelassen und kein anderes Bundesland habe mehr Transitverkehr. "NRW hat eines der dichtesten Verkehrsnetze weltweit, das aber schon lange und immer häufiger an die Grenzen seiner Belastbarkeit kommt. Da ist es kein Wunder, dass auch rund jede dritte Staumeldung in Deutschland auf Nordrhein-Westfalen entfällt", so Groschek. Bis 2030 sollen aus dem Anti-Stauprogramm des Bundes für Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen auf den deutschen Autobahnen über sieben Milliarden Euro nach NRW fließen. Das sind nach Angaben des Verkehrsministeriums 37 Prozent des Gesamtprogramms.

Hälfte der Staus wegen Baustellen

Allerdings seien Baustellen nur für knapp die Hälfte der Staus verantwortlich, erläuterte Groschek. Weitere 40 Prozent seien auf Überlastung infolge von Kapazitätsengpässen auf den Autobahnen zurückzuführen und zwölf Prozent würden durch Unfälle oder Pannen verursacht. Das hatte der Lehrstuhl für Verkehrswesen der Universität Bochum vor einigen Jahren im Auftrag des NRW-Verkehrsministeriums erforscht. Etwa ein Drittel der vorhersehbaren Reinigungs- und Reparaturarbeiten werde bei Staugefahr auf den Strecken auf Nachtbaustellen erledigt, erklärte der Minister. "Dann dürfen Straßenwärter oder Baufirmen erst abends ab 21 Uhr auf die Bahn und müssen morgens um 5 Uhr wieder verschwunden sein."