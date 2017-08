Sicherheit: Erste Sperren rund um Kölner Dom

Die Stadt Köln hat am Mittwoch (23.08.2017) die ersten mobilen Sperren gegen Anschläge in der Kölner Innenstadt montieren lassen. Insgesamt drei Sperren verstellen Zufahrten im Umfeld des Kölner Doms, so zum Beispiel auch in der Einkaufsmeile Hohe Straße. Oberbürgermeisterin Henriette Reker und Polizeipräsident Uwe Jacob stellten das Konzept am Mittwoch in Köln vor.

Mobile Poller sollen Sicherheit erhöhen

Am neuen Poller: Polizeipräsident Uwe Jacob und Ob Henriette Reker

Stadt Köln und Polizei hatten nach den letzten Terroranschlägen in Spanien vereinbart, die Zugänge zur Domplatte, zum Roncalliplatz und zu Fußgängerzonen kurzfristig mit mobilen Sperren abzusichern.

Weitere Sperren sollen folgen

Köln wird nach eigenen Angaben für den Fußgängerbereich rund um den Hauptbahnhof die bereits bestehenden Sperrpfosten ergänzen. Die Stadt Köln nimmt nach eigener Aussage außerdem Planungen für einen dauerhaften Schutz im Innenstadtbereich in Angriff.