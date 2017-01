Sonnborner Kreuz: Abriss der 51 Lichtmasten

Am Sonnborner Kreuz in Wuppertal hat am Samstag der Abriss der 51 Lichtmasten begonnen. Der Verkehrsknotenpunkt war über Jahrzehnte beleuchtet. Für die hohen Betonpfeiler benötigte man eine spezielle Abrisstechnik.