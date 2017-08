Sommer in NRW - zu warm oder zu kalt?

Auch Büchereien ziehen positive Bilanz

Wetter schlecht? Dann ab in die Bücherei.

Und auch die Stadtbüchereien im Land dürften mit der Ferien-Zwischenbilanz zufrieden sein, denn sie profitierten von den verregneten Wochen im Juli und August: Allein im Juli verliehen die Stadtbüchereien in Düsseldorf rund 425.000 Bücher, Filme und Hörspiele. Das seien 2,3 Prozent mehr als im Vorjahr, sagte eine Sprecherin.

In der Stadtbibliothek Essen wurde vor allem die Online-Ausleihe stärker genutzt. Demnach luden Nutzer im Juli etwa 2.300 Bücher und andere Medien mehr herunter als noch 2016. Besonders beliebt seien in der Urlaubszeit Kinderbücher und Unterhaltungsromane.

In Köln und Paderborn ist die Entwicklung den Angaben zufolge ähnlich. "Im Regen gehen die Leute eben nicht auf ein Sommerfest, sondern in die Bücherei" , sagte eine Sprecherin der Paderborner Stadtbibliothek.

Mückenplage in NRW?

"Beste Voraussetzungen für Mücken"

In den Bibliotheken dürfte man auch relativ sicher vor den weiteren eher quälenden Folgen des Sommers sein: Denn wegen der vielen warmen und nassen Tage droht nun eine Mückenplage in NRW . "Jetzt haben Mücken die besten Voraussetzungen, um sich zu vermehren" , erklärt Heinz Mehlhorn, Professor für Zoologie an der Universität Düsseldorf.