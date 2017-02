So kalt und schön wird das Februar-Wetter

Noch gibt es Wolken und hier und da auch etwas Regen und Schneematsch. Das liegt an einem kleinen Tief, das am Montag (06.02.2017) und Dienstag noch über NRW hängt, sagt ein WDR-Meteorologe. Aber dann tue sich was. Ab Mittwoch bestimme Skandinavien-Hoch Erika das Wetter. Es wird wieder kälter, besonders im Osten von NRW , und zum Wochenende auch immer sonniger.

Minus zehn Grad im Weserbergland

In Temperaturen bedeutet das für Mittwoch von Ost nach West: zwischen minus drei Grad (an der Weser ) und drei Grad am Rhein. Nachts wird es überall unter null Grad kalt. Im Sauerland sollen die Temperaturen noch mal auf bis minus fünf Grad, im Weserbergland bis minus zehn Grad runtergehen.