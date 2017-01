Silvesterbilanz: Mehr Einsätze, weniger Gewalt

Nordafrikaner im Visier

Auch in Dortmund, Düsseldorf, Essen und Münster beobachtete die Polizei Gruppen nordafrikanischer Männer. Dabei sei in mehreren hundert Fällen die Personalien der Männer festgestellt worden, teilte die Landespolizei in Duisburg mit. In der Silvesternacht vor einem Jahr hatte es in Köln und anderen Städten massenhaft sexuelle Übergriffe auf Frauen gegeben. Die Verdächtigen und Verurteilten waren überwiegend Nordafrikaner.

Feuerwehr und Polizei als Zielscheibe

In Dortmund fiel zudem eine Gruppe von rund 1.000 Menschen auf, weil sie gezielt Feuerwerkskörper auf Polizisten und mitten in die Menschenmenge abfeuerte. In Duisburg wurden laut Feuerwehr auch Einsatzfahrzeuge mit Böllern beschossen. Ein Feuerwehrmann wurde im Einsatz verletzt, als ein Feuerwerkskörper durch die offene Scheibe seines Rettungswagens flog.