So bereiten sich die Städte in NRW auf Silvester vor

Auch in Bonn sind deutlich mehr Polizeibeamte im Einsatz. Verstärkt gesichert werden große Plätze wie der Münsterplatz oder der Bertha-von-Suttner-Platz. Auch den Hauptbahnhof wollen Sicherheitskräfte verstärkt im Auge behalten. Erstmals sind einem Stadtsprecher zufolge gemeinsame Teams aus Polizei und Ordnungsdienst an besonders stark besuchten Orten unterwegs. Die Stadt setzt dafür zwölf statt wie an sonstigen Wochenenden sechs Mitarbeiter des Ordnungsdienstes ein.

Nach dem Verdacht eines möglichen Anschlags auf das Einkaufszentrum Centro ist die Polizei in Oberhausen stärker aufgestellt als in früheren Jahren. Die Polizei sei "überall im Stadtgebiet präsent" , heißt es. Im Visier der Polizei sind besonders das Centro - dort sind Kneipen geöffnet -, der Hauptbahnhof und ein Verkehrsknoten im Stadtteil Königshardt, an dem sich bei besonderen Ereignissen viele Menschen versammeln.

Vor allem am Boulevard will die Polizei in Bielefeld präsent sein

Die Polizei in Bielefeld wird verstärkt Präsenz zeigen, speziell am Boulevard hinterm Hauptbahnhof. Die Gastronomen dort haben die Zahl der privaten Sicherheitskräfte erhöht, zudem hat die Stadt neue Spielregeln erlassen. Böller dürfen auf dem Boulevard nicht abgebrannt werden, das Ordnungsamt will das kontrollieren. Auch die Verkehrsbetriebe schützen ihre Einrichtungen. Die Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz wird bis zum nächsten Morgen (01.01.2017) aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Duisburg hat mehr Polizisten im Einsatz als in früheren Silvesternächten. "Alles, was keinen Urlaub hat, ist im Einsatz", sagte ein Sprecher. Zusätzlich seien Kräfte der Bereitschaftspolizei bewilligt worden. In Marxloh kommt die neue Videobeobachtung zum Einsatz.

Die Polizei in Münster ist mit rund 70 zusätzlichen Beamten unterwegs - vor allem an möglichen Hotspots wie dem Domplatz, der Altstadt und am Hafen. Die Stadt will zudem Kräfte des Ordnungsamtes einsetzen. Feuerwerkfreie Zonen wird es nicht geben. Die Stadt warnt aber: In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern sei das Abbrennen von Pyrotechnik gesetzlich verboten.