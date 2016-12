Silvester unter Polizeischutz

Die Stadt Köln zieht mit einem umfangreichen Sicherheitskonzept Konsequenzen aus der chaotischen Silvesternacht 2015. Rund um den Dom wird es eine böllerfreie Zone geben. Leuchtmasten am Bahnhofsvorplatz und in der Altstadt sollen dunkle Ecken ausleuchten. "Sukzessive über den Abend verteilt werden wir bis zu 1.500 Polizistinnen und Polizisten hier haben" , sagte ein Sprecher der Kölner Polizei am Samstagnachmittag kurz vor Einbruch der Dunkelheit.

Der Chor "Grenzenlos" singt am Silvesterabend in Köln

In noch mehr Bereichen als sonst wurden Straßensperren - auch aus Beton - aufgebaut. Für die Absicherung setzt die Polizei Gruppenfahrzeuge, Lastwagen und Wasserwerfer ein. Neu installierte hochauflösende Videokameras übertragen Bilder vom Vorplatz des Hauptbahnhofs live ins Polizeipräsidium. Die Beamten können so die Standorte von Verdächtigen sofort an ihre Kollegen vor Ort weitergeben.

Licht- Show am Dom

Auf der Kölner Domplatte inszenierte der Berliner Lichtkünstler Philipp Geist eine Multimedia-Show. Dabei wurden Wörter auf den Boden und an Häuser projiziert, die die Kölner in den Tagen zuvor vorgeschlagen hatten - etwa "Anstand" und "Erinnerung". Wer sich die Show ansehen wollte, musste sich allerdings Einlasskontrollen unterziehen. Rund um die Kathedrale wurde eine Zone eingerichtet, in der Feuerwerk verboten war.