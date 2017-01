1.200 Polizeimaßnahmen in Köln

Die Kölner Polizei verwies am Montagmorgen wegen Nachfragen zu etwaigen Verabredungen an die Bundespolizei, die für die Bahnhöfe zuständig ist. Die Bundespolizei legte erst am frühen Nachmittag ein schriftliches Statement vor. Demnach hat die Bundespolizei in der Nacht in Köln rund 1.200 "polizeirechtliche Maßnahmen ergriffen" . Landesweit waren es sogar 1.500 Maßnahmen.

Auch in Düsseldorf auffällige Gruppen

Viel Polizei auch vor dem Kölner Hauptbahnhof

Es handelte sich demnach um rund 900 Platzverweise, 300 Personenkontrollen oder Gefährderansprachen. Neben Köln, wo laut Polizei 2.000 Personen den "reisenden größeren Männergruppen" zugeordnet wurden, wurden auch am Düsseldorfer Hauptbahnhof 800 Personen "festgestellt" . Angaben zu Straftaten machte die Behörde nicht.

"Fahndungsrelevantes Klientel"

Nach den zahlreichen sexuellen Übergriffen in der Kölner Silvesternacht 2015 sowie aufgrund der Terrorgefahr nahm die Bundespolizei nach eigenen Angaben ein konkretes "fahndungsrelevantes Klientel" in den Fokus, so die Bundespolizei - vor allem alkoholisierte Männer zwischen 18 und 35.

Angereist aus dem Ruhrgebiet

Im Laufe der frühen Silvesternacht habe sich abgezeichnet, dass tatsächlich Gruppen alkoholisierter junger Männer - vor allem aus dem Ruhrgebiet - nach Köln und Düsseldorf reisten. Auch Pyrotechnik führten sie mit.

Personaldaten werden ausgewertet

Darum habe man mit Platzverweisen reagiert, um eine Situation wie im Vorjahr zu verhindern. Die Auswertung der Personaldaten soll auch genutzt werden, um bei laufenden Ermittlungen zu helfen - etwa in Bezug auf die Kölner Silvesternacht 2015.