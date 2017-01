Silvesternacht: Nicht nur Nordafrikaner im Polizei-Visier

Haben vor allem junge Männer aus Nordafrika in der Silvesternacht die Bahnhöfe in Köln, Düsseldorf und anderen Städten in NRW unsicher gemacht? Eine dem WDR vorliegende Liste der an Silvester polizeilich aufgefallenen und kontrollierten Personen lässt Zweifel an dieser Sicht der Dinge aufkommen. Wie die Bundespolizei auf WDR-Anfrage am Mittwoch (04.01.2017) mitteilte, gingen die Beamten landesweit gegen etwa 170 Personen mit 23 verschiedenen Nationalitäten vor.

Größte erfasste Gruppe: Deutsche