Sicherheitsmaßnahmen in NRW auf dem Prüfstand

Über konkrete Maßnahmen soll vor Ort entschieden werden

In der kommenden Woche beginnen die Computerspielemesse Gamescom in Köln mit bis zu 350.000 Besuchern und das Neusser Schützenfest, das jedes Jahr rund eine Million Gäste anlockt. Das Zeltfestival Ruhr in Bochum (mehr als 100.000 Besucher) und das Duisburger Hafenfest, zu dem Zehntausende Menschen erwartet werden, laufen bereits. Das Ziel bei diesen Großveranstaltung sei größtmögliche Sicherheit, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Samstag (19.08.2017). "Haben wir wirklich alles getan, was notwendig ist - das sollen Polizei und Kommune vor Ort überprüfen."

Das Schützenfest in Neuss könnte mehr als eine Million Besucher haben.

Neben der Sicherung von Veranstaltungen sollen auch Orte, an denen sich häufig viele Menschen aufhalten, auf den Prüfstand kommen. Das Innenministerium meint damit etwa Fußgängerzonen und touristische Attraktionen. Das Innenministerium macht nach Angaben seines Sprechers keine Auflagen: "Das muss man vor Ort entscheiden - was das Personal und die Maßnahmen angeht."

Sicherheitskonzept wird "kontinuierlich überarbeitet"

Was eine Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen aber angeht, halten sich Veranstalter und Polizei bedeckt. So sagen etwa die Pressesprecher vom Zeltfestival Ruhr und der am Dienstag (22.08.2017) beginnenden Gamescom in Köln übereinstimmend, dass "Sicherheitsvorkehrungen kontinuierlich überarbeitet und natürlich auch entsprechenden Vorkommnissen angepasst" werden. Ein Sprecher der Polizei Köln bestätigte ihre Aussage, dass man sich zu konkreten Maßnahmen nicht äußere.

Pöller schützen den "Viertelwalk" der c/o Pop

Die c/o Pop soll bis Samstag bereits rund 15.000 Besucher angelockt haben.

Beim Kölner Musikfestival c/o pop, das am Sonntag nach fünf Tagen endet, habe man einen "guten Mittelweg gefunden - nötige Sicherheit, ohne die Gäste unnötig zu verunsichern" , sagte Sprecher Lars Fleischmann am Samstag.

Bei den vielen für Besucher offenen Veranstaltungen - am Samstag etwa gebe es einen "Viertelwalk" im Belgischen Viertel, wo die Besucher zwischen 23 Läden und 48 Bands wählen können - sei hundertprozentige Sicherheit nicht zu gewährleisten. Die Maastrichter Straße sei allerdings durch Poller an der Einmündung zum Ring abgesperrt.