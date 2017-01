Karnevalsvereine wegen Sicherheitsauflagen besonders gefordert

Die steigenden Sicherheitsauflagen für die Karnevalsumzüge bedeuten für viele Vereine in Nordrhein-Westfalen eine deutlich intensivere Vorbereitung. In vielen Städten soll es zusätzliche Absperrungen geben, um die Zugstrecken besser vor Terror-Angriffen zu schützen.

Wie bereiten sich die Karnevalisten in den Städten vor?

Viele Organisatoren sind nach eigenen Angaben derzeit in Abstimmungsgesprächen mit der Kommune und den Sicherheitsbehörden. In vielen Kommunen scheint bereits klar zu sein, dass zusätzliche Absperrungen benötigt werden – allein Umfang, Anzahl und Einsatzorte sind noch offen. Auch die Zahl der Sicherheits- und Ordnungskräfte rund um die Umzüge soll vielerorts erhöht werden, zum Beispiel in Wesel, Ratingen oder Bonn.