Schweizer festgenommen: Steuerfahnder auch in NRW bespitzelt?

Der damalige Verdacht: ein Schweizer Agent mit Namen M., der als freier Nachrichtendienstmitarbeiter deutsche Steuerfahnder ausspionieren sollte. Sein Ziel: Auskundschaften, wie die Wuppertaler Steuerfahndung an die Datensätze deutscher Steuerhinterzieher kommt, die ihr Geld in der Schweiz geparkt haben, um es nicht zu versteuern.

Alter oder neuer Fall?

Der jetzt festgenommene Schweizer heißt Daniel M., wie die Generalbundesanwaltschaft mitteilte. Ist es jener Schweizer Agent M., der schon auf die Wuppertaler Behörden angesetzt wurde? Das NRW-Finanzministerium wisse nach Auskunft einer Sprecherin nicht, ob es sich um einen alten oder einen neuen Fall handele.

Der neuerliche Vorwurf aber beschäftigt die Behörde schon. " Das ist kein freundlicher Akt ", sagte eine Ministeriumssprecherin dem WDR . Die Schweiz habe offenbar ein gesteigertes Interesse an der Arbeit der Fahnder.

NRW-Finanzministerium: "Handfester Skandal"

NRW-Finanzminister Walter-Borjans

" Falls sich die Geschichte als wahr erweist, wäre das ein handfester Skandal: Wenn Nachrichtendienste Spione beauftragen, in Deutschland Steuerfahnder zu bespitzeln, muss man sich doch fragen, in wessen Interesse sie handeln. Im Namen der Steuergerechtigkeit ja wohl kaum ", heißt es am Sonntag (30.04.2017) in einer Stellungnahme des NRW -Finanzministers Norbert Walter-Borjans.

Die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung erwerbe Steuer-CDs, weil sie Steuerhinterziehung nicht anders aufklären könne. " Die Gerichte - zuletzt der Europäische Gerichtshof - haben unser Vorgehen ohne Ausnahme bestätigt. Wer jetzt Jagd auf die Fahnder macht, schützt die Täter ."