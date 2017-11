Darum rutschen Selbstständige häufig in die Schuldenfalle

Zum vierten Mal in Folge ist die Anzahl der Menschen mit Schulden in Deutschland gestiegen. Das geht aus dem Schuldneratlas 2017 hervor, der am Donnerstag (09.11.2017) in Düsseldorf vorgestellt wurde. Selbstständige und Freiberufler können besonders schnell in einen Schuldenstrudel rutschen. Dann können oft nur noch Schuldnerberater wie Johannes von Sengbusch aus Münster helfen. Ein Gespräch über die Tücken der Selbstständigkeit und wie sich Überschuldung verhindern lässt.