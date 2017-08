Schlecht für das Freibad, gut für die Büchereien: Die regnerische Ferienzeit hat die Menschen in NRW in die Büchereien getrieben. Die Stadtbüchereien in Düsseldorf verliehen allein im Juli rund 425.000 Bücher, Filme und Hörspiele. Das seien 2,3 Prozent mehr als im Vorjahr, so eine Sprecherin.