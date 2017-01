Noch schnelleres Internet für NRW

Beim mobilen Surfen ist 4G derzeit das Maximum, wenn es um Geschwindigkeit geht. Aber bald schon soll 5G kommen: die fünfte Generation der Datengeschwindigkeit. Am Donnerstag (26.01.2017) hat der Landtag darüber diskutiert, ob NRW Testland für das superschnelle Internet werden soll. SPD und Grüne hatten einen entsprechenden Antrag eingereicht.

Schneller und umweltfreundlicher

5G ist die Nachfolgegeneration von 4G: Es soll hundertmal schneller sein als 4G und sogar schneller als die LAN -Verbindungen, die es heute gibt. Das hieße zum Beispiel, dass man mit 5G eine DVD in vier Sekunden herunterladen könnte. Gleichzeitig soll 5G umweltfreundlicher sein und 90 Prozent weniger Energie verbrauchen als 4G. Zudem soll die Vernetzung mobiler Geräte untereinander viel einfacher werden. Tausende Geräte könnten unabhängig miteinander kommunizieren. Eingesetzt werden könnte das zum Beispiel beim autonomen Fahren.

In zwei oder drei Jahren könnte es losgehen

Einige Unternehmen haben die Übertragungsraten unter Laborbedingungen schon hinbekommen. Geplant ist, dass 5G in der Praxis im Jahr 2020 in den 20 größten Städten in Deutschland und entlang von Autobahnen eingeführt werden soll. Die Testfelder in NRW könnten aber früher kommen - wenn es nach den Befürwortern im NRW-Landtag geht, vielleicht schon übernächstes Jahr. Der Bund müsste aber noch zustimmen. Zunächst wird sich die Landesregierung mit potenziellen Partnern aus Wissenschaft und Telekommunikation zusammensetzen, sagt der SPD-Abgeordnete Alexander Vogt.

Auch Handys müssen schneller werden

Wenn mit 5G ungefähr 1 GB Daten pro Sekunde übertragen werden kann, würden die heutigen Datenflatrates nach ein paar Sekunden schon an ihrer Drosselgrenze sein. Daher muss nicht nur das Netz ausgebaut, sondern auch die Handys müssten schneller werden.

Stand: 26.01.2017, 17:30