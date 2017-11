Schlag gegen radikale Salafisten in NRW geplant

Auch Attentäter radikalisierten sich

In NRW gibt es rund 850 Moscheevereine. 55 von ihnen gelten laut Verfassungsschutz als salafistisch beeinflusst. So sollen sich etwa die beiden mutmaßlichen Attentäter auf den Essener Sikh-Tempel in einer Hinterhofmoschee in Duisburg radikalisiert haben.

Nach WDR-Recherchen ist die radikale salafistische Szene in NRW eng miteinander verknüpft. Auch Attentäter Anis Amri war im Ruhrgebiet sehr aktiv. In einigen Moscheen wurden junge Leute rekrutiert als Kämpfer für den sogenannten Islamischen Staat in Syrien. Nach Angaben des Verfassungsschutzes von 2016 leben 2.850 Salafisten in NRW.