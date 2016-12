Salafisten in NRW - Radikalisierung im Hinterhof?

Wie groß ist die Salafistenszene in NRW?

In NRW gibt es rund 850 Moscheevereine. 55 von ihnen gelten laut Verfassungsschutz als salafistisch beeinflusst. So sollen sich etwa die beiden mutmaßlichen Attentäter auf den Essener Sikh-Tempel in einer Hinterhofmoschee in Duisburg radikalisiert haben. Dort betreibt der Prediger Hassan Celenk auch ein Reisebüro.