Ruhrtalradweg zieht viele Touristen an

Umsatz entlang der Strecke: 30 Millionen Euro

Rund eine Million Radfahrer sind alleine im vergangenen Jahr auf dem Ruhrtalradweg unterwegs gewesen. Die Fahrrad-Touristen gaben in dieser Zeit insgesamt 30 Millionen Euro entlang der Strecke aus. Zum Beispiel für Hotelübernachtungen und Gastronomie.

Strecke wird weiter ausgebaut

Damit der Ruhrtalradweg in den kommenden Jahren einer der beliebtesten Radwanderwege Deutschlands bleibt, stehen in der nächsten Zeit Verbesserungen an. Zum Beispiel soll der Radweg entlang des Kemnader Sees in Bochum verbreitert werden. In Mülheim soll die Strecke nicht mehr durch ein Wohngebiet führen, sondern entlang der Ruhrauen.