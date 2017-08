Dortmunder Zoll beschlagnahmt vier Kilo Drogen

Wie der Zoll erst jetzt bekannt gab, beschlagnahmten die Beamten Mitte August an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Drogen im Gesamtwert von über 47.000 Euro.

Am 15. August kontrollierten die Dortmunder Zollbeamten an der A2 in Fahrtrichtung Hannover einen Pkw mit holländischem Kennzeichen auf einem Parkplatz. Weil der 22-jährige Fahrer sehr nervös schien und den Zöllnern keine Adresse an seinem Zielort Dortmund nennen konnte, wurde Drogenspürhund "Wally" dazugeholt. Der Hund fand auch kurz darauf am Ersatzrad zwei Pakete Marihuana. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Auffallender Geruch festgestellt

Einen Tag später, ebenfalls auf der A2 in Richtung Hannover, holten die Fahnder ein Auto mit polnischem Kennzeichen aus dem Verkehr. Diesmal fiel den Zöllnern selbst der Geruch nach Marihuana auf. In den Rücksitzpolstern und einer Plastiktüte fanden sie 13 Pakete Marihuana, drei Pakete Amphetamine und ein Paket mit Ecstasy. Auch dieser Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Stand: 28.08.2017, 15:13