Proteste der Bauern: Mahnfeuer gegen die Wölfe

Einige Landwirte in Nordrhein-Westfalen treibt die Sorge um, dass Wölfe in ihren Wäldern sesshaft werden. In mehreren Orten, darunter in Breckerfeld im Ruhrgebiet, veranstalteten sie am Freitagabend (11.08.2017) Mahnwachen mit großen Feuern.

Bauern befürchten, dass die Raubtiere sich ausbreiten und ihre Nutztiere wie Schafe, Rinder oder Ziegen reißen könnten. Deshalb will ein Teil der Bauernschaft erreichen, dass der Wolf zum Abschuss freigegeben wird.